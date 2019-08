Chiasso, che cuore: ribaltato l'Aarau

CHIASSO - Zero gol nelle prime tre partite, quattro rifilati all'Aarau in una sola sera. Ecco il Chiasso che non ti aspetti, in grado di stendere al Riva IV una big del campionato cadetto.

Nonostante il risultato al 33' indicasse 2-0 in favore degli ospiti - per effetto dei gol del ticinese Patrick Rossini e di Marco Schneuwly - i ragazzi di Stefano Maccoppi hanno trovato una veemente reazione. La doppietta di Sofian Bahloul (38' e 57'), l'autorete di Giuseppe Leo (50') e il gol di Rodrigo Pollero (73') hanno infatti permesso ai momò di incamerare i primi tre punti stagionali con un'incredibile rimonta.

La formazione rossoblù - in attesa degli altri impegni della quarta giornata - è provvisoriamente salita all'ottavo posto scavalcando Sciaffusa e Stade LS.

TiPress