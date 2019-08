Duro colpo per il Basilea: Ajeti se ne va a Londra

LONDRA (GB) - Stando a "nau.ch" il Basilea e il West Ham si sono accordati su una somma di 9,5 milioni di euro per il trasferimento dell'attaccante svizzero Albian Ajeti. A Londra l'attaccante 22enne dovrebbe percepire 3 milioni di euro all'anno.



Nelle ultime due stagioni è stato il miglior marcatore della sua squadra in Super League e in questo campionato - dopo due gare - ha già messo a referto due reti e altrettanti assist. In 96 incontri ha totalizzato complessivamente con i renani 43 gol e 21 passaggi decisivi.

Si tratta di un duro colpo per il Basilea che mercoledì sera disputerà la sfida d'andata del terzo turno delle qualificazioni di Champions League in casa contro gli austriaci del Lask Linz.

keystone-sda.ch/ (GEORGIOS KEFALAS)