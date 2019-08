«Junior partirà»

LUGANO - In occasione della sfida di Berna contro lo Young Boys - vinta dai gialloneri per 2-0 - tra le fila del Lugano si è rivisto Junior, grande protagonista dello scorso campionato con ben 13 reti segnate.

Il fatto che allo Stade de Suisse il giocatore sia entrato - al 63' al posto di Rodriguez - non cambia le carte in tavola. Come confermatoci dal presidente Angelo Renzetti il giocatore brasliano resta sul mercato.

«Il fatto che abbia giocato uno scorcio di partita non cambia nulla a livello di mercato. Nella sua testa il giocatore sa già che partirà. Giocare non può che fargli bene per ritrovare la condizione. Qualche proposta? Ne arrivano tutti i giorni, ma per il momento non ce n'è una più allettante di un'altra. Aspettiamo e vediamo, ma il giocatore non resterà. La sua cessione servirà al club per incassare un po' di soldi».

TiPress