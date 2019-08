Sorteggi difficili (ma non impossibili) per YB e Basilea

NYON - L'Europa League è già certa. Non è per accedere a quella competizione che, in ogni caso, Young Boys e Basilea si batteranno nelle prossime settimane. Correranno per entrare in Champions League, coppa che, visti i sorteggi di lunedì, non sembra impossibile da frequentare.

Nella loro corsa verso la fase a gironi del torneo le due rossocrociate dovranno affrontare avversarie difficili ma non impossibili. I renani saranno in campo questa settima e la prossima contro gli austriaci del Linz. Qualora riuscissero a passare il turno si troverebbero poi a sfidare la vincente dell'incrocio tra i belgi del Bruges e gli ucraini della Dynamo Kiev.

Campione nazionale lo scorso anno, lo Young Boys dovrà invece sostenere un esame in meno. A fine agosto (andata prevista il 20 o il 21, ritorno il 27-28) i bernesi se la vedranno con chi la spunterà tra i serbi della Stella Rossa e i danesi del Copenaghen.

keystone-sda.ch/ (SALVATORE DI NOLFI)