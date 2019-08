Il Lugano non graffia: troppe incertezze costano il primo ko

BERNA - Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il ruolino di marcia del Lugano, che dopo il netto successo di Zurigo e il pari interno col Thun, ieri ha incassato per mano dell'YB il primo rovescio stagionale. Troppe incertezze nei momenti decisivi e alcuni cali di tensione sono costati caro agli uomini di Celestini, piegati 2-0 dai campioni svizzeri.

In campo con discreta personalità in avvio di partita e con la medesima formazione che aveva affrontato i primi impegni, i ticinesi hanno pagato dazio al primo vero affondo dei bernesi, privi di alcuni elementi di spicco come Hoarau, Sulejmani e Fassnacht.

Colpiti al 15' da Nsame - servito in posizione favorevolissima da Garcia dopo un'amnesia difensiva sull'out di sinistra -, i bianconeri sono via via risultati meno lucidi e attenti rispetto alle prime uscite.

Dopo un'occasione capitata a Bottani prima dell'intervallo, nella ripresa il Lugano ha dapprima rischiato grosso (provvidenziale Baumann su Aebischer), per poi capitolare una seconda volta. Al 60' Nsame, liberissimo, ha chiuso i conti con un altro tocco da distanza ravvicinata. Nel finale, nonostante gli inserimenti di Junior, Holender e Covilo (prezioso sulle palle alte), il risultato non è più cambiato.

Quasi mai realmente pericoloso dalle parti di Von Ballmoss, il Lugano ha sofferto la fisicità e solidità dell'YB, incassando però una sconfitta che - in trasferta contro i bicampioni svizzeri - può essere archiviata senza fare drammi. Le idee di gioco ci sono, l'organizzazione pure: in vista del prossimo impegno col Sion bisogna però migliorare la finalizzazione e ritrovare concretezza, mancata anche contro il Thun.

Nel frattempo, in classifica, la truppa di Celestini resta a quota 4 punti, pari merito con Lucerna, Sion e San Gallo. Sale in vetta con 7 l'YB, seguito da Basilea (6) e Servette. I ginevrini - che ieri contro il Lucerna hanno colto il primo successo dal ritorno nella massima serie (1-0) - si sono portati a quota 5.

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)