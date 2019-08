Toni e i dubbi su Balotelli: «Se è senza squadra un motivo ci sarà. Gli attaccanti veri sono altri»

VERONA (Italia) - A Verona Mario Balotelli è molto più di una suggestione. L'attaccante italiano, reduce da tre stagioni in Francia tra Nizza e Marsiglia, potrebbe finire all'Hellas. Questo recitano le ultime notizie di calciomercato.

L'ultimo grande attaccante che ha giocato proprio nella squadra veneta è stato nientemeno che Luca Toni, al quale è stata chiesta un'idea sul possibile acquisto di Supermario... «Il talento di Balotelli è fuori discussione, ma il ragazzo è reduce da un periodo complicato - le sue parole a TGGialloblù - Se uno del suo talento si ritrova senza squadra un motivo c'è. Questa potrebbe essere la sua ultima grande occasione, ma bisogna vedere con che mentalità viene a Verona. Se fa l'indolente è un problema per tutti, se invece ha la voglia giusta può essere un valore aggiunto. Deve essere brava la dirigenza del Verona a parlarci e a capire».

Cosa penso di chi è convinto che Belotelli sia il miglior attaccante italiano? «Non sono d'accordo. Per me è forte chi fa dai venti gol in su a stagione. Pur con tutto il bene che voglio a Balotelli, lui non è mai arrivato a tanto, quindi non è un fenomeno, gli attaccanti veri sono altri. Balotelli ha colpi straordinari, ma se fai 10-12 gol non sei il più forte perché ne fai uno in rovesciata. Gli attaccanti forti fanno i gol belli e brutti, contano i numeri, non le giocate».

Keystone (archivio)