Nessuna gloria per il Lugano nella tana dei campioni svizzeri

BERNA - Quattro punti incamerati, zero gol subiti. L'ottimo inizio di campionato ha spinto Fabio Celestini a puntare per la terza volta di fila sulla medesima formazione titolare ammirata nelle prime due uscite, in panchina si è rivisto Junior.

Allo Stade de Suisse - contro uno Young Boys privo di bomber Hoarau - il Lugano ha però subito il primo ko stagionale: la sfida si è chiusa sul 2-0 in favore della truppa di Gerardo Seoane.

Dopo 15' in cui non è successo nulla i padroni di casa si sono portati in avanti con Nsame - lasciato troppo solo nelle vicinanze di Baumann - su suggerimento di Ulisses Garcia. Si è fermata dunque a 195' l'imbattibilità della porta ticinese di questo avvio di campionato 2019-20.

In seguito la truppa di Fabio Celestini si è costruita due buone occasioni con Francisco Rodriguez e Mattia Bottani al 35' e 38' : le loro conclusioni sono finite di poco a lato della porta di von Ballmoos. Al riposo si è così andati con i gialloneri in avanti di una rete.

Il secondo tempo si è aperto con una grande occasione per Aebischer, sulla quale è stato bravo Baumann a dire di no. Nulla ha invece potuto l'estremo difensore del Lugano al 60', quando una bella azione imbastita dai bernesi ha portato Nsame ancora in rete.

Nonostante gli inserimenti di Junior, Holender e Covilo (al posto rispettivamente di Rodriguez, Gerndt e Bottani) il Lugano non è più riuscito a ricucire lo strappo e così, nella Capitale, è maturato il primo ko stagionale.

Nelle altre due gare del pomeriggio il neopromosso Servette - alla sua prima affermazione dopo il ritorno nella massima serie - ha sconfitto 1-0 il Lucerna (gol decisivo di Stevanovic), mentre Xamax e San Gallo hanno pareggiato 1-1 (il neocastellano Nuzzolo ha risposto a Ruiz). In virtù di questi risultati il Lugano è ora quarto, a quota 4 punti come Lucerna, Sion e San Gallo.

YOUNG BOYS - LUGANO 2-0 (1-0)

Reti: 15'/60' Nsame 2-0.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Custodio, Sabbatini, Rodriguez (63' Junior), Aratore; Gerndt (63' Holender), Bottani (78' Covilo).

keystone-sda.ch/ (ANTHONY ANEX)