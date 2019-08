Incredibile in Bolivia: fa il gesto del VAR e assegna il rigore. Ma il VAR non c'è!

LA PAZ (Bolivia) - Incredibile in Bolivia! Negli istanti finali della partita del massimo campionato locale tra Always Ready e Bolivar l'arbitro Raul Orosco concede un rigore ai padroni di casa, dopo - probabilmente in preda a uno stato confusionale - aver fatto il gesto del VAR. In Bolivia, però, l'assistenza del video non è ancora presente.

Una scelta che ha fatto andare su tutte le furie gli ospiti, i quali poco dopo hanno comunque potuto esultare. Il rigore calciato dai giocatori di casa è finito sul palo e la partita si è così conclusa sull'1-0 in favore del Bolivar.

L'episodio si può vedere nel video allegato al minuto 3'50''.