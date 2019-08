Tegola YB: tibia fratturata per Mohamed Ali Camara

BERNA - Brutto guaio per Mohamed Ali Camara, infortunatosi venerdì in allenamento e, per questo, costretto a un lungo stop.

Il 21enne difensore dello Young Boys si è procurato una frattura a una tibia, per la quale è già stato operato. Nonostante l'intervento i tempi di recupero non saranno brevi. Il guineano – 24 presenze e 3 reti in giallonero nella scorsa stagione - non rientrerà prima di sei-otto mesi.

Mohamed Ali Camara hat sich am Freitag im Training bei einer Aktion, wie sie im Fussball oft vorkommt, einen Schienbeinbruch zugezogen. Er wurde bereits operiert.



Gute Besserung, Ali! ?



Gute Besserung, Ali!

keystone-sda.ch/ (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)