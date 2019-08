Attimi di terrore a Craiova: arbitro colpito e costretto a lasciare il campo

CRAIOVA (Romania) - Durante il match tra l'Universitatea Craiova e l'Honved - valido per il secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League - è successo di tutto. Purtroppo non per quanto concerne gli aspetti prettamente calcistici...

In seguito a una rissa scoppiata tra i calciatori - sul finire dei tempi supplementari - si sono scatenati anche gli spettatori. Dalle tribune è infatti partita una bomba carta all'indirizzo dell'arbitro nordirlandese Arnold Hunter, rimasto a terra a causa dell'esplosione.

La gara - vinta ai rigori dalla squadra di casa dopo che in 210' di gioco nessuna delle due formazioni era riuscita a segnare - è stata interrotta per diversi minuti con l'arbitro infine trasportato in ospedale (la sfida è poi stata diretta dal quarto uomo).

Nelle prossime ore la compagine rumena potrebbe essere squalificata, perdendo a tavolino il match.

