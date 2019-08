Un Lugano imbattuto a caccia dell'exploit a Berna

LUGANO - Domenica pomeriggio il Lugano renderà visita ai campioni svizzeri dello Young Boys. Allo Stade de Suisse si affronteranno due squadre sin qui imbattute e appaiate in testa alla classifica – insieme anche al Lucerna – a quota 4 punti.

Nei primi 180' di questo ancor giovanissimo campionato i ragazzi di Fabio Celestini hanno convinto, mostrandosi impenetrabili in retrovia. La cerniera difensiva bianconera – composta da Daprelà, Maric e Kecskes – non ha ancora concesso il benché minimo gol. E questo è un ottimo punto di partenza sul quale costruire il resto. A livello di singoli non si possono non nominare le prestazioni di Rodriguez ed Aratore, due elementi che sembrano essersi subito calati alla perfezione nei meccanismi luganesi.

Dalle note positive a un punto da migliorare assolutamente: nell'ultima sfida contro il Thun i sottocenerini hanno peccato di brillantezza davanti al portiere, sciupando troppe occasioni. La troppa voglia di fare bene ha forse giocato un brutto scherzo alla formazione ticinese.

Quella giallonera non è una squadra che storicamente porta troppa fortuna al Lugano. Dal ritorno in Super League i bianconeri hanno raccolto la miseria di tre vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte contro la formazione della capitale. Nei quattro scontri diretti dello scorso anno Sabbatini e compagni hanno ottenuto un solo punticino, restando a secco di reti in tre delle quattro gare. Che sia giunta l'ora di invertire questa tendenza negativa?

Lo Young Boys ha iniziato il campionato senza incantare, pareggiando all'esordio in casa con il neopromosso Servette e vincendo di misura sul campo della Xamax (1-0).

keystone-sda.ch/ (PABLO GIANINAZZI)