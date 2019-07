FIFA Best Player: ci sono Messi e CR7, out Modric e Neymar

ZURIGO - Nella giornata odierna - mercoledì 31 luglio - la FIFA ha comunicato una lista di 42 nomi per i premi "The Best" che attribuisce ogni anno.

Sono quattro le categorie e comprendono i migliori giocatori e le migliori giocatrici, così come gli allenatori e le allenatrici che si sono distinti nell'ultimo campionato.

Le votazioni - di ct, capitani delle nazionali, giornalisti e tifosi (che possono votare sul sito della FIFA) - sono aperte fino al 19 agosto, dopodiché il prossimo 23 settembre i prescelti verranno premiati a Milano.

Giocatori: Cristiano Ronaldo - Juventus; Frenkie de Jong - Ajax / Barcellona; Matthijs de Ligt - Ajax / Juventus; Eden Hazard - Chelsea / Real Madrid; Harry Kane - Tottenham Hotspur; Sadio Mané - Liverpool; Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain; Lionel Messi - Barcellona; Mohamed Salah - Liverpool; Virgil van Dijk - Liverpool.

Giocatrici: Lucy Bronze – Olympique Lyonnais; Julie Ertz – Chicago Red Stars; Caroline Graham Hansen – Wolfsburg / Barcellona

Ada Hegerberg – Olympique Lyonnais; Amandine Henry – Olympique Lyonnais; Sam Kerr – Chicago Red Stars / Perth Glory; Rose Lavelle – Washington Spirit; Vivianne Miedema – Arsenal; Alex Morgan – Orlando Pride; Megan Rapinoe – Reign FC; Wendie Renard – Olympique Lyonnais;

Ellen White – Birmingham City / Manchester City.

Allenatori squadre maschili: Djamel Belmadi – Algeria; Didier Deschamps – Francia; Marcelo Gallardo – River Plate; Ricardo Gareca – Perù; Pep Guardiola – Manchester City; Jurgen Klopp - Liverpool; Mauricio Pochettino – Tottenham Hotspur; Fernando Santos – Portogallo; Erik ten Hag – Ajax; Tite – Brasile.

Allenatrici/allenatori squadre femminili: Milena Bertolini – Italia; Jill Ellis – USA; Peter Gerhardsson – Svezia; Futoshi Ikeda – Giappone Under 20;

Antonia Is – Spagna Under 17; Joe Montemurro – Arsenal; Phil Neville – Inghilterra; Reynald Pedros – Olympique Lyonnais; Paul Riley – North Carolina Courage; Sarina Wiegman – Olanda.