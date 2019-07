Cristiano Ronaldo "snobba" i coreani e loro si arrabbiano

SEUL (Corea del Sud) - La scorsa settimana la Juventus ha disputato un'amichevole in Corea del Sud contro una selezione di giocatori militanti in K-League, il campionato coreano.

L'evento è stato atteso da più di 65'000 spettatori i quali però sono rimasti molto delusi dall'assenza sul terreno di gioco di Cristiano Ronaldo. Sì, perché stando ad alcuni spot pubblicitari la presenza del talento portoghese in campo era garantita per almeno 45 minuti e invece i tifosi sono rimasti a bocca asciutta pagando dei biglietti che sono costati fino a 330 dollari.

Il portoghese non è sceso in campo perché era affaticato e questo ha provocato la collera di alcuni supporters che hanno così deciso di denunciare l'organizzatore dell'incontro "The Fasta Inc".

Secondo gli avvocati Yu Hyung-bin e Kim Hun-ki dello studio MyungAn, gli spettatori lesi devono infatti chiedere un rimborso, ma dal canto suo l'organizzatore si è difeso dicendo che non era al corrente di questa notizia, scaricando la colpa sulla Juventus... Affaire à suivre!

keystone-sda.ch/STR (KIM HEE-CHUL)