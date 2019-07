Zeman rifiuta il Palermo: «Voglio ancora allenare a certi livelli»

PALERMO (Italia) - Sprofondato in Serie D dopo il caos societario, il Palermo proverà a ripartire con una nuova società e la denominazione SSD Palermo. I rosanero, club dal passato anche glorioso, lavorano per costruire il nuovo staff tecnico e hanno pensato ad un incarico per l'ex - tra le altre - di Roma, Lazio e Lugano Zdenek Zeman.

«Ho incontrato i dirigenti del Palermo, mi è stato offerto il ruolo di direttore tecnico, ma del settore giovanile, e ho rifiutato», ha confermato proprio Zeman in un'intervista a "Seriebnews".

Il boemo, che a 72 anni ha ancora la voglia e l'entusiasmo di un giovincello, ha così declinato l'offerta di entrare nel nuovo Palermo di Hera Hora, società costituita da Dario Mirri e Tony Di Piazza. «A prescindere che si tratti di prima squadra o settore giovanile, io voglio ancora allenare», ha aggiunto Zeman, che nel 2016 con il Lugano aveva conquistato la salvezza in Super League e raggiunto la finale di Coppa Svizzera (persa con lo Zurigo). «Il ruolo da direttore tecnico non m'interessa. E se mi avessero proposto la prima squadra del Palermo non avrei accettato lo stesso perchè voglio allenare a certi livelli. Sono molto legato a Palermo, dove ho trascorso 9 anni nel settore giovanile, ma non me la sento di guidare una squadra di Serie D. Ci tengo comunque a ringraziare la società per avere pensato a me. Ora non sto pensando all’Italia, anche perché non c’è una panchina libera. Aspetto occasioni dall’estero, non un campionato in particolare».

TiPress