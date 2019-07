Sputo verso l'arbitro, Nuzzolo "assolto": tolte le 4 giornate di squalifica

NEUCHÂTEL - Raphaël Nuzzolo, bomber del Neuchâtel Xamax, può tirare un sospiro di sollievo. L'attaccante 36enne, al quale in un primo momento erano state inflitte 4 giornate di squalifica, è stato "graziato" dal tribunale dei ricorsi della Swiss Football League, il quale ha accolto il ricorso del club neocastellano.

Nuzzolo era stato espulso nel corso del match d'andata dello spareggio promozione/relegazione contro l'Aarau e successivamente sanzionato dalla Commissione Disciplinare della SFL per aver sputato verso Stephan Klossner, arbitro che dirigeva la contesa. La sfida della Maladière, al momento dell'espulsione dell'attaccante (52'), si trovava sul 3-0 in favore degli argoviesi. L'incontro terminò 4-0, con lo Xamax che nel match di ritorno portò a termine una clamorosa rimonta mantenendo il posto in Super League.

Ora, a due mesi dall'episodio, il tribunale dei ricorsi della SFL è giunto alla conclusione che non può essere dimostrata la volontarietà del gesto di Nuzzolo. La squalifica è stata così ridotta a una giornata, già scontata in occasione del match di ritorno con gli argoviesi. Nelle prime due giornate del campionato corrente il 36enne è sceso in campo (firmando anche due reti) grazie all'effetto sospensivo del ricorso.