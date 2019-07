«Lugano pratico e maturo. VAR? Promossa, ci voleva»

LUGANO - Grande caldo e umidità, sfide combattute ma dai contenuti sicuramente non eccelsi: nel fine settimana si è vissuto il secondo turno di Super League, caratterizzato da sole 4 reti in 5 partite. Nessuna squadra a punteggio pieno, nessuna ferma al palo: un dato già piuttosto interessante in questa ancor giovanissima stagione, dove Lugano, Lucerna e YB hanno sin qui raccolto 4 punti e si dividono la vetta della classifica.

«È sempre difficile giudicare le primissime uscite, ci vorranno ancora alcune settimane per vedere bene le vere forze in gioco - esordisce Livio Bordoli, mister che nel 2015 ha riportato il Lugano in Super League dopo 13 anni di attesa - Sin qui ho visto diverse partite giocate a livelli bassi. Non per colpa dei giocatori, ma soprattutto del grande caldo che non permette di alzare i ritmi. Nelle tre gare di domenica si è segnata la miseria di una rete… le temperature e l’umidità influiscono anche sulla lucidità».

Dopo le quattro sberle rifilate allo Zurigo, il Lugano ha impattato col Thun. Positivo il gioco d’insieme, positiva la solidità difensiva. Un po’ di rammarico per non aver trovato il guizzo vincente.

«Il gruppo di Celestini sta facendo bene, ha ricominciato da dove aveva finito lo scorso campionato. Sto vedendo un buon Lugano, credo abbia approcciato in maniera giusta i primi impegni. Ha fatto bene ad aspettare il Thun, è un segno di maturità. In queste prime fasi non bisogna buttare via nulla, anche un punto fa comodo. Non subire reti è poi un aspetto positivissimo. Ti senti solido, ti senti più forte. Non avranno proposto un grande calcio, ma comunque molto pragmatico».

Davanti YB e Basilea, dietro otto squadre - compreso il neopromosso Servette - che si daranno grande battaglia per la zona Europa e per evitare “guai grossi”.

«Gli equilibri sembrano quelli. Il Sion ha piazzato il colpo Behrami, l’YB ha ingaggiato Lustenberger, ma per il resto non ci son stati grossissimi acquisti. Anzi, credo che nel complesso si sia perso qualcosa a livello di qualità: il livello non è aumentato. Anche i gialloneri - che lo scorso campionato hanno deciso tante partite in extremis con reti oltre il 90’ - hanno visto partire pedine importanti. Mi auguro di vedere un Basilea più battagliero, un gruppo che possa realmente insidiare l’YB nella lotta al titolo. Dietro vedo un Lugano che può dire la sua, ma c’è equilibrio. Anche il Servette, neopromosso, non lo vedo nel ruolo di Cenerentola. E attenzione… nelle ultime stagioni le squadre neopromosse non sono mai retrocesse».

Il Lugano, che in Europa League vivrà un’altra emozionante avventura dopo quella del 2017, dovrà dosare bene le forze.

«Vero. Se dovessero giocare sempre gli stessi potrebbe diventare un problema. Bisognerà gestire bene la rosa e capire quale contributo potrà dare ogni singolo elemento. Ora c'è tempo per conoscere bene anche chi, tra i nuovi, si è visto meno all’opera. Scorie europee? Gli impegni europei si pagano a livello fisico e mentale. Per i giocatori è il massimo, ma le fatiche si potrebbero far sentire».

Ultime battute sulla VAR, già utilizzata da anni nei maggiori campionati europei e ora approdata anche in Svizzera. Nei primi due turni la Video Assistant Referee - già più volte decisiva - è promossa…

«Assolutamente, ci voleva. Ci sono già stati errori clamorosi - come il rigore inizialmente concesso al Sion nel primo turno - corretti dalla VAR. Per ora è andato tutto molto bene. Mondiali, Champions League, campionati: in tutte le maggiori competizioni c’è la VAR ed è giusto averla anche in Super League. Domenica al Lugano ha “tolto” un gol, ma quando è giusto è giusto».

keystone-sda.ch/ (PABLO GIANINAZZI)