I bianconeri non subiscono reti: «Celestini vuole proprio questo»

LUGANO - Jonathan Sabbatini si è detto dispiaciuto in seguito al pareggio casalingo contro il Thun (0-0). «Peccato per il gol annullato, ma bisogna accettare la VAR», ha analizzato proprio il capitano. «Chiaramente dispiace, anche perché avevamo già esultato, ma ci siamo subito rimessi in carreggiata. Loro nel primo tempo hanno creato pochissimo, nel secondo una sola occasione con Rapp. Non siamo stati lucidi come a Zurigo, ma si sono viste delle bellissime trame e siamo sulla strada giusta. I tre punti dovevano essere nostri».

La squadra è forse un po' calata nel secondo tempo... «Sì, è vero. L'umidità ha complicato un po' le cose e non siamo ancora al top, ma l'aria mancava... anche loro si sono lamentati».

Due partite senza subire reti, una bella realtà? «Si il Mister vuole assolutamente questo. E' sicuramente il nostro punto di forza , credo che se continuiamo a lavorare cosi, le occasioni da rete arriveranno ancora e noi sapremo sfruttarle. Oggi abbiamo creato 5/6 belle palle goal ma senza sfruttarle. Ricordiamoci che siamo all'inizio. Chiaramente si spera sempre di vincere in casa, il pubblico lo voleva, ma anche un punto va benissimo. Adesso andiamo domenica Berna con l'YB per fare risultato. Nel calcio bisogna ogni domenica confermarsi, ma noi come professionisti dobbiamo dare sempre il massimo».

Avresti firmato dopo due partite per 4 punti in classifica? «Assolutamente sì».