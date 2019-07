Il mister del Lugano ha qualche rammarico: «Meritavamo di vincere»

LUGANO - Il tecnico del Lugano Fabio Celestini è soddisfatto in seguito al pareggio casalingo maturato a Cornaredo contro il Thun (0-0). «Ho visto una grande maturità da parte della squadra», ha dichiarato il coach al termine del match.

«Avevamo preparato la partita in un certo modo, poi siamo riusciti a cambiare modulo in funzione al loro gioco e per mezz'ora nel primo tempo abbiamo giocato davvero bene. I ragazzi sono stati bravissimi, mi sono divertito a vederli giocare. Peccato non aver segnato, questo ci ha rovinato un po' la festa. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, gli spazi si sono ristretti e ci è mancata anche un po' di brillantezza. Ma l'importante è che la squadra non ha voluto perdere, poiché quando non riesci a vincere, è fondamentale non perdere. Forse a livello tattico ci siamo abbassati troppo, loro si sono chiusi e il match è diventato difficile ed equilibrato. Con l'YB sarà un'altra gara, vedremo come prepararla bene durante la settimana. Siamo ancora primi e dobbiamo assolutamente continuare a lavorare con la massima umiltà e tranquillità. Ripeto mi è piaciuto il contenuto, mi spiace per il risultato, meritavamo di vincere e saremmo andati a punteggio pieno».

Ricordiamo che ai bianoneri è stata annullata una rete dalla Var? «Bisogna accettarla. Dispiace quando tocca a noi vederci annullare una rete, ma prima o poi festeggeremo anche noi. Peccato per il goal, ma se era fuorigioco era giusto intervenire. Si vince e si perde con lealtà e poi la decisione è stata presa velocemente...»