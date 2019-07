La Viola scarta Balotelli: «Non ci interessa»

FIRENZE (Italia) - Quale futuro per Mario Balotelli? Attualmente svincolato, l'attaccante italiano - reduce da un'avventura in Francia con le maglie di Nizza e Olympique Marsiglia - spera di tornare in Serie A. In attesa della proposta giusta, SuperMario vorrebbe ripartire da uomo simbolo e icona di un progetto. Si era parlato - tra le altre - di Parma, Brescia e Fiorentina, ma almeno dai Viola arriva una secca smentita.

«Balotelli è un bravissimo ragazzo, ma non rientra in quello che vogliamo: nella mia testa e in quella del mister ci sono altre idee - ha spiegato il ds della Fiorentina Daniele Pradè a "Firenzeviola" - Vogliamo ricostruire una squadra che abbia una forte identità, che sia costruita da giovani ma anche da uomini».

Poi un accenno a Borja Valero, dato in partenza dall'Inter. «Borja Valero può essere un profilo ideale, ma non vuole dire che siamo su di lui. Cerchiamo determinate caratteristiche».