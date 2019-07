Dalla prigione al contratto col Como: nuova chance per H'Maidat

COMO (Italia) - Ismail H'Maidat ce l'ha fatta e riparte dal Como. Il centrocampista olandese naturalizzato marocchino, dopo un breve periodo in prova, ha convinto appieno il club lariano, neopromosso in Serie C.

La carriera di H'Maidat - acquistato dalla Roma nel 2016 per oltre 3 milioni di euro e ritenuto all’epoca uno dei migliori talenti in circolazione - aveva subito un brusco stop dopo una cupa vicenda extra-sportiva. Arrestato in Belgio per rapina, il centrocampista ha passato 10 mesi in carcere prima dell'assoluzione (era accusato di altri 4 colpi).

Ora, per rilanciarsi e voltare pagine, H'Maidat riparte dal Como, con il quale ha firmato un accordo annuale con opzione per la stagione successiva.