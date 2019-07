La follia del PSG: i francesi sono pronti a offrire 50 milioni all'anno a Mbappé

PARIGI (Francia) - Kylian Mbappé potrebbe presto diventare il calciatore più pagato del pianeta. Sono in tanti che vorrebbero assicurarsi i servigi del baby prodigio francese, Real Madrid e Manchester City su tutti. Per questo motivo il PSG - attuale squadra del 20enne - sarebbe disposto a coprire d'oro il ragazzo pur di non farlo partire.

Stando a un'informazione apparsa sul "The Sun" e su "El Pais", la società parigina avrebbe pronto il nuovo contratto della bellezza di 950'000 euro a settimana, che corrispondono a 50 milioni all'anno. Per la cronaca questa cifra non tiene conto né dei premi né degli introiti pubblicitari.