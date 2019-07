Caso Bale, altri veleni: «Zidane è un ingrato»

HOUSTON (USA) - Fuori dal progetto di Zinedine Zidane e di fatto "allontanato" da Madrid dal tecnico francese, Gareth Bale deve guardare al futuro e al mercato in cerca di una nuova sfida e di una squadra dove poter tornare protagonista.

Pagato (anche) per prendere questo genere di decisioni, Zizou non ha usato giri di parole per dare il benservito al gallese («Prima se ne va meglio è... stiamo lavorando per la sua cessione»).

Preso atto delle dure parole del mister, ha voluto replicare Jonathan Barnett, agente del giocatore: «Se Gareth Bale se ne va da Madrid, è perché lo vuole lui, non perché Zidane o il Real Madrid lo mandano via - ha spiegato Barnett, con parole che invero non sembrano del tutto coincidere con quelle del mister... - Bale rimane uno dei migliori giocatori al mondo e il suo futuro continuerà ad essere in un grande club. Zidane è un ingrato. Non so se il Real sta realmente lavorando alla sua cessione, ma io so bene quello che sto facendo».

Keystone/foto d'archivio