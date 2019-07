Dietrofront Benfica dopo le visite mediche: Perin torna alla Juve

TORINO (Italia) - È saltato - almeno per ora - il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Benfica. Il portiere, che doveva passare al club portoghese per circa 15 milioni di euro, non ha superato le visite mediche.

Dopo le indiscrezioni della stampa lusitana, il club ha confermato la notizia con un comunicato ufficiale: «Gli esami clinici effettuati oggi hanno evidenziato che il portiere Mattia Perin dovrà affrontare un recupero più lungo di quello previsto. Il tempo stimato è di circa 4 mesi. C'è stato un accordo tra i club: il recupero di Mattia Perin (infortunato alla spalla destra) avverrà alla Juventus». Dopodiché, se tutto andrà per il verso giusto, si potrà riparlare del trasferimento in Portogallo del portiere ex Genoa.