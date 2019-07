Si torna a danzare in Super League: Lugano di scena a Zurigo

LUGANO - Tutto pronto in Super League: questa sera la partita tra Sion e Basilea farà da apripista alla nuova stagione. Che campionato sarà? Cosa dovremo attenderci? Questi dubbi verranno sciolti definitivamente soltanto il 21 maggio, giorno in cui si disputerà l'ultima partita del torneo. 36 giornate di passione nelle quali le 10 pretendenti lotteranno assiduamente per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Il Lugano inizierà la sua cavalcata domenica pomeriggio al Letzigrund contro lo Zurigo. Il club bianconero ha imbastito un mercato senza dubbio interessante. Gli acquisti, tra gli altri, di elementi come Aratore, Custodio e Rodriguez hanno aggiunto qualità alla squadra a disposizione di Mister Celestini. Attenzione anche a Lovric e Dalmonte, due giovani che – se messi nelle condizioni ideali – potrebbero anche esplodere. In attesa di scoprire cosa ne sarà del futuro di Junior...

In testa alla classifica assisteremo verosimilmente ancora una volta alla lotta Young Boys-Basilea, con i bernesi che andranno a caccia del terzo alloro consecutivo. I renani riusciranno a evitare il “non c'è due senza tre” dei rivali? Sotto le due potenze del nostro calcio, invece, spazio alle bagarre per i posti europei e a quella per sfuggire alla retrocessione. Chissà se il grande equilibrio dello scorso anno – con alcune compagini in lotta fino alle ultimissime giornate sia per non retrocedere che per i posti europei – sarà così marcato anche nel campionato alle porte.

La stagione 2019-20 segnerà l'avvento del VAR. Sarà la prima nella quale gli arbitri potranno consultare le immagini per episodi dubbi (assegnazione o meno di un gol, espulsione diretta, rigori dubbi e infine possibile scambio d'identità).

Nella giornata di domani scatterà anche la Challenge League. Il Chiasso di Stefano Maccoppi, dopo la salvezza raggiunta per il rotto della cuffia in maggio, esordirà proprio domani ospitando al Riva IV il Wil.

TiPress