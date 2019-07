Dalmonte è carico: «Ho subito accettato di vestire bianconero»

LUGANO - Nicola Dalmonte è la nuova punta nello scacchiere di Fabio Celestini. Dotato di un buon dribbling, agile, veloce e gran lavoratore, il 21enne è cresciuto nel Cesena e nella scorsa stagione ha militato nel Genoa, che l'ha poi prestato al Lugano. «Sono contentissimo di poter vestire la maglia bianconera», sono state le prime parole dell'attaccante italiano. «Quando ho ricevuto la proposta di giocare in Svizzera, non ho esitato e ho subito accettato. Giocare fuori dall'Italia non mi spaventa, era una mia prerogativa e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto».

Conosciuto per la sua forte personalità, Dalmonte può essere impiegato anche come seconda punta... «Mi piace variare in campo. Sono un giocatore che punta il difensore e la corsa può considerarsi uno dei miei punti forti, ma lasciamo parlare il terreno di gioco».

Cosa conosci di questa squadra? «Non mi è ovviamente sfuggito che l'anno scorso i bianconeri hanno disputato un campionato eccellente. La squadra è forte e compatta. Non conosco bene le dinamiche del campionato, ma mi auguro che riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni in tutte le competizioni».

Quali sono i tuoi obiettivi? «A livello individuale spero di poter scendere molte volte in campo e di riuscire a essere decisivo, mentre per il resto mi piacerebbe raggiungere i traguardi voluti dalla società».

E a Cornaredo hai trovato molti volti nuovi... «Non conoscevo nessuno personalmente, ma nel calcio si fa presto a legare. L'impatto con l'ambiente è stato ottimo e anche con il Mister ho avuto subito un buon feeling. Non mi resta che allenarmi al massimo, ho un ritardo nella preparazione, ma darò tutto per rientrare il più presto possibile».