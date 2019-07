Il Camerun licenzia Seedorf e Kluivert

YAOUNDÉ (Camerun) - Clarence Seedorf e Patrick Kluivert sono stati sollevati dal rispettivo incarico dalla nazionale del Camerun dopo 11 mesi di collaborazione. In tutto questo tempo l'allenatore olandese, unitamente al suo assistente, ha collezionato soltanto quattro vittorie in 12 partite disputate ed è stato estromesso dalla Nigeria negli ottavi di finale della Coppa d’Africa.

Ricordiamo che nella serata di ieri - lunedì 15 luglio - il Ministro dello Sport camerunese - Narcisse Mouelle Kombi - aveva chiesto pubblicamente il licenziamento del commissario tecnico intimando al presidente federale di attivare la clausola contrattuale che permetteva di chiudere il rapporto con l’olandese. «Se si considera tutto ciò che è stato fatto e i modesti risultati ottenuti, non c’è alcun bisogno di continuare con Seedorf come responsabile della nazionale», aveva dichiarato in tv proprio Kombi. «L'olandese non può allenare, non è adatto per questo lavoro(...)».