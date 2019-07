L'invasione (sexy), un vizietto di famiglia

LONDRA (GBR) - L'ultima a far scalpore, interrompendo per qualche secondo la finale di Champions League, fu Kinsey Wolanski. Impegnata a correre sul prato del Wanda Metropolitano nel suo succinto costume nero - pubblicità gratuita per il sito del fidanzato Vitaly - la prorompente bionda catalizzò su di sé l'attenzione di mezzo mondo.

L'operazione deve aver fruttato bene all'ex modella e al compagno i quali, bloccati in Brasile, mentre stavano progettando un'"intrusione" durante la Copa America, hanno trovato un altro modo per far parlare del loro business. A entrare in gioco è stata una terza persona: Elena, mamma di Vitaly e suocerà di Kinsey. Con l'ormai famigerato costume, la non più giovanissima signora ha interrotto la finale del Mondiale di cricket. In questo caso gli sguardi dei giocatori di Inghilterra e Nuova Zelanda non hanno tuttavia tradito pensieri peccaminosi...