Altro colpo per il Chiasso

CHIASSO - Nuovo acquisto in casa Chiasso. I rossoblù hanno ingaggiato dallo Young Boys il 20enne ticinese Merlin Hadzi. Formatosi con il Team Ticino, dal 2015 il centrocampista ha vestito la maglia dei gialloneri bernesi, con i quali ha concluso la trafila nelle giovanili. L'anno passato è poi arrivato l'esordio in Challenge League con la maglia del Rapperswil. Con i sangallesi, Hadzi ha collezionato 4 reti in 25 presenze tra campionato e coppa.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù:

"FC Chiasso 2005 SA è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con BSC Young Boys per l’acquisto a titolo definitivo di Merlin Hadzi.

Vent’anni, alto 1,80 m, Hadzi è un altro giovane ticinese che arriva alla corte di mister Stefano Maccoppi: di ruolo centrocampista destro, nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Rapperswil Jona in Challenge League dopo essersi formato nel vivaio della società bernese, confermando le alte potenzialità che gli vengono accreditate.

Il giocatore resterà in rossoblù per i prossimi due anni e nella stagione 2019/2020 vestirà la maglia numero 7."

TI-Press