«Ho visto belle cose ma l'agonismo è un pochino mancato»

LUGANO - «Noi siamo il Lugano e loro sono l'Inter. Il mese in più che abbiamo nelle gambe si compensa un po' quando si vede che giocatori la squadra italiana di Serie A aveva in campo. Chiaramente non è facile. Mi sarei aspettato un po' di cattiveria in più, soprattutto nelle due aree». Sono state queste le prime parole di Fabio Celestini al termine dell'amichevole che i bianconeri hanno perso 1-2 contro i nerazzurri.

«Cercavo il giusto agonismo in vista della partita di domenica prossima a Zurigo, che è un pochino mancato. Però ho visto anche delle belle cose, sono contento dei ragazzi che sono entrati: lo spirito giusto c'è. L'aggregazione in queste settimane c'è stata, sono convinto che i miei ci daranno delle belle soddisfazioni. Ripeto, un po' di cattiveria individuale poteva starci».

Questa è già una squadra completa e pronta per il campionato? «Se la domanda è se ho bisogno di un attaccante, ribadisco che sono contento così. La rosa è quella giusta, certo qualche movimento ci sarà ancora, ma adesso ho quello che ho chiesto. Dobbiamo solo lavorare bene. Chiaro, se mi chiedete in quale settore si potrebbe cercare ancora un elemento, vi direi l'attacco, ma questo non vuol dire che sto chiedendo ancora un'attaccante. Ho dei centrocampisti che fanno gol, possiamo anche giocare senza una punta fissa. Non diamo punti di riferimento e potrebbe essere importante».

L'undici che ha giocato il primo tempo, sarà quello titolare a Zurigo? «No, questo non è l'undici titolare che giocherà a Zurigo. Oggi era la squadra più competitiva. In panchina ho ancora molti giocatori pronti per scendere in campo. Ho una settimana per decidere».

TI-Press