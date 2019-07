De Ligt-Juve, tutto fatto: a Raiola più di 10 milioni di euro di commissione

TORINO (Italia) - "Matthijs de Ligt non ha viaggiato con la squadra alla volta dell'Austria a causa di un possibile trasferimento". Con questo comunicato, diramato in giornata, l'Ajax è uscito allo scoperto rendendo ormai imminente l'addio del proprio capitano, in cima alla lista dei desideri della Juve.

I Lancieri, dopo intense trattative, avrebbero dunque trovato un'intesa coi bianconeri per la cessione del forte difensore: "Gli avvocati di Ajax e Juventus sono ancora impegnati a smussare le ultime pieghe delle clausole di garanzia e a mettere per iscritto l'accordo raggiunto sulla base di 75 milioni di euro", scrivono i quotidiani olandesi "De Telegraaf" e "Sportwereld", precisando che l'annuncio dell'approdo del 19enne alla Juve - atteso a Torino per mettere la firma su un quinquennale da circa 8 milioni a stagione - arriverà a metà della prossima settimana.

Nel frattempo, il "Corriere dello Sport", aggiunge alcuni numeri interessanti all'operazione, ovvero quelli riguardati alla clausola rescissoria e alla commissione di Mino Raiola, noto agente del giocatore. Stando al quotidiano italiano nel contratto ci sarà una una clausola d'uscita da 150 milioni di euro, mentre a Raiola - regista del trasferimento - andranno più di 10 milioni per la commissione.