Stangatissima allo Skënderbeu: niente Europa per 10 anni

LOSANNA – Per dieci stagioni lo Skënderbeu non potrà prendere parte ad alcuna competizione europea. Questo non perché, riviste le proprie possibilità e ambizioni, non avrà la possibilità di completare buoni campionati in patria. Il club albanese è stato squalificato per aver truccato diverse gare dal 2009/2010 in avanti.

La società biancorossa era già stata fermata lo scorso anno dalla UEFA. Convinta di non essere del tutto nel torto, aveva in ogni caso presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Valutate le prove, il TAS di Losanna ha in ogni caso dato torto allo Skënderbeu, ritenendo anzi congrua la pena inflitta. Il club di Corizza è accusato di aver manipolato oltre 50 match "come nessuno aveva mai fatto prima", si può leggere nella sentenza.

Keystone (foto d'archivio)