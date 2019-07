Scommesse, scooter e... nuove avventure, SuperMario vicino alla Fiorentina

FIRENZE (Italia) – Mario Balotelli? È quello delle "balotellate". È quello, per citare l'ultima, denunciato per gioco d'azzardo dopo aver scommesso (perdendo) che un amico non avrebbe fatto un salto in mare con uno scooter.

Ma l'italiano, chi è davvero? Cos'è davvero? Un campione o solo uno dei tanti prodotti incompleti partoriti dal calcio-social di questi ultimi anni? Un atleta che si è meritato fino in fondo i ricchi contratti fin qui firmati o uno che ha potuto contar quattrini solo grazie all'inventiva di Mino Raiola?

I dubbi rimangono, anche se – questo è innegabile – il 28enne italiano ha avuto più di una buona stagione. Ha avuto passaggi a vuoto, è vero; ha in ogni caso pure saputo (saltuariamente) vestire i panni del trascinatore.

Proprio per le sue innegabili doti tecniche e fisiche, SuperMario continua ad avere estimatori. Gli ultimi a bussare alla sua porta sono stati i dirigenti della Fiorentina, che in lui vedono il perfetto terminale offensivo per il gioco di mister Montella. A frenare la trattativa ci sono i dubbi del giocatore, non del tutto convinto da un ritorno in Serie A (dove l'attenzione sulle sue gesta è sempre smodata) e preoccupato per il suo... portafogli. Per vestire il viola Balotelli – ora svincolato - dovrebbe infatti accettare di guadagnare meno dei 4'000'000 di euro percepiti nelle sue ultime avventure francesi.

Keystone (foto d'archivio)