Accoglienza trionfale per le campionesse del mondo

NEW YORK (USA) - Le ragazze della selezione statunitense di calcio sono state accolte in maniera trionfale a New York, in seguito al successo ottenuto alla rassegna iridata in Francia.

Come si può vedere dal video in allegato, migliaia di tifosi si sono riuniti sulla Broadway per celebrare le loro beniamine, salite per la quarta volta nella storia sul gradino più alto del podio.

Keystone