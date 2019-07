Chi ha rubato il cane di Sturridge? Lui è disperato ed è pronto a pagare 30'000 dollari

LOS ANGELES (USA) - Attualmente in vacanza a Los Angeles, Daniel Sturridge è stato rapinato la notte scorsa. Al recente vincitore della Champions League con il Liverpool non sono stati rubati soltanto beni materiali, bensì anche il suo amato cagnolino.

Il giocatore è triste ed è pronto a tutto pur di riaverlo, visto che ha pubblicato numerose fotografie sui social network riguardanti la sua Lucky Lucci e ha anche scritto: «Ascoltate, chiunque sappia chi ha fatto irruzione in casa mia, lo pagherò qualunque cifra, sono davvero serio. Voglio sapere cosa sia successo e perché abbiano preso il mio cane (...) Com'è possibile entrare in un appartamento di Los Angeles dopo averlo scassinato e prendere un cane? Sei matto? Entri in una casa e rubi un cane?».

Con lo scopo di accelerare le ricerche, Sturridge ha promesso una ricompensa di 30'000 dollari: «Voglio che il mio cane ritorni e non importa il costo, 20'000 o 30'000 dollari, ma riportatemi il cane».

You see this dog right here, Daniel Sturridge is willing to give £20k-£30k for anyone who brings it back to him.

This goes to show that this dog is more than a pet to Daniel Sturridge, the dog 🐕 is family and you don’t kidnap someone family. This is a John wick case pic.twitter.com/q5W2QICiiN