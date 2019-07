La sexy Kinsey arrestata in Brasile: "missione fallita" al Maracanã

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Conquistata la "celebrità" e messi in tasca non pochi quattrini grazie all'invasione al Wanda Metropolitano nella finale di Champions League, Kinsey Wolanski ha cercato di ripetersi nella finalissima di Copa America. La bionda modella, che nella finale di Madrid si era presa tutti i riflettori con la sua corsa in mezzo al campo coperta solo da un succinto costume (su cui compariva una pubblicità), ha però fallito la missione brasiliana al Maracanã.

Questa volta la Wolanski, i cui follower su Instagram erano passati da 300mila a oltre 3 milioni in poche ore dopo le gesta di Madrid, è pure finita in cella insieme al suo fidanzato, lo youtuber Vitaly Zdorovetskiy.

A rivelarlo è la stessa ragazza sul proprio profilo Instagram, ammettendo - in un primo post - di "essere stata sconfitta" e di trovarsi momentaneamente in prigione. In seguito, tornata in libertà, la 22enne ha aggiunto alcuni dettagli al suo racconto:

“Copa America, devo ammettere che alla fine hai vinto tu: abbiamo vissuto un’avventura assurda per tentare l'invasione - ha scritto - Siamo volati in Brasile, ci siamo travestiti, abbiamo raggiunto i nostri posti, ma è finito tutto con Vitaly placcato da una ventina di agenti di sicurezza. Adesso siamo fuori di prigione e abbiamo intenzione di goderci un po’ il Brasile!”.

Sarà tutto vero o solo un'altra trovata pubblicitaria? Al momento non è arrivata nessuna conferma dalle autorità brasiliane.