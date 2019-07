De Ligt ha trovato l'accordo con la Juventus, El Shaarawy in Cina

TORINO (Italia) - Manca ancora l'accordo fra le due società, anche se è questione di ore: il giovane difensore dell'Ajax - Matthijs de Ligt - si sarebbe accordato con la Juventus per i prossimi cinque anni.

Stando a "De Telegraaf", il 19enne percepirà un salario di quasi 10 milioni di franchi a stagione. «De Ligt ha trovato l’accordo con la Juventus», è intervenuto il suo procuratore Mino Raiola al quotidiano olandese. «Stiamo aspettando che si possa concludere la trattativa tra i due club. Noi non abbiamo alcuna intenzione di rivolgerci all’arbitrato, tanto meno di fare causa: da lunedì (oggi, ndr) sarà regolarmente in ritiro e visto che non è nel suo stile, non si fingerà malato. Aspetterà che l’accordo tra le parti si trovi in fretta. Matthijs ha degli accordi con l'Ajax e tocca al club rispettarli».

Nello stesso tempo l'attaccante italiano Stephan El Shaarawy lascia la Roma per trasferirsi in Cina, al Shanghai Shenhua. Secondo una notizia pubblicata da "Transfermarkt" il giocatore percepirà una cifra fra i 15 e i 16 milioni di euro, mentre alla Roma ne andranno 20.

Keystone, archivio