«Sabbatini è importante per noi. Il 2-2 con il Chiasso? Non mi è piaciuto molto l'atteggiamento»

ASIAGO (Italia) - Nella giornata odierna - sabato 6 luglio - il Lugano ha raggiunto l'accordo di rinnovo con Jonathan Sabbatini.

Il capitano bianconero, giunto in Ticino nel 2012, ha firmato un contratto triennale. «L'accordo è arrivato all'ultimo, ma sono sempre stato convinto che una soluzione l'avremmo trovata», è intervenuto il presidente Angelo Renzetti direttamente dal ritiro di Asiago. «La situazione era in mano al suo procuratore e Jonathan ha trascorso del tempo in sudamerica. C'è stata un po' di difficoltà di comunicazione, ma ero comunque consapevole del fatto che lui voleva restare a Lugano e noi siamo contenti di questa sua scelta. È con noi da tanti anni ed è una pedina importante sia in campo sia nello spogliatoio. È fondamentale che lo "zoccolo duro" del gruppo si mantenga, anche per facilitare l'integrazione in squadra degli innesti futuri».

Il Lugano è reduce dal pareggio maturato a Quartino contro il Chiasso di Stefano Maccoppi (2-2). «Sono partite di preparazione ed è difficile dare un giudizio. Non mi è piaciuto però molto l'atteggiamento. Siamo partiti bene, ma poi ci siamo fatti rimontare malamente. Anche se sono soltanto delle amichevoli voglio fare sempre bella figura. Dobbiamo essere più euforici in campo, anche perché nella stagione che sta per iniziare ci aspettano molti impegni. Dobbiamo quindi cercare di scendere fin da subito sul terreno di gioco con una mentalità vincente».