Un bel Chiasso costringe il Lugano al pari

QUARTINO - Si è chiusa con un pari l'ultima amichevole del Lugano prima del ritiro di Asiago.

In campo a Quartino, i bianconeri non sono infatti andati oltre il 2-2 contro un buon Chiasso. Organizzata, volenterosa e determinata, la squadra pilotata da Stefano Maccoppi ha saputo reagire con carattere al – veloce – doppio svantaggio. Passati con Gerndt e Rodriguez nei primi 20', gli imballatissimi i bianconeri non sono infatti stati in grado di azzerare le convinzioni dei rossoblù i quali, con Pollero poco prima della mezz'ora e Gomes a inizio ripresa, hanno rimesso la sfida in equilibrio. Il caldo, la fatica e i tanti cambi fatti dai due mister hanno poi levato un po' di intensità al match, accompagnando le due compagini fino a triplice fischio finale.

Ti-Press