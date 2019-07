126'000'000 per un 19enne (fenomenale)

MADRID (Spagna) - João Felix è un giocatore dell'Atletico Madrid. Il 19enne talentino portoghese si è infatti accordato con i Colchoneros, firmando un contratto valido per le prossime sette stagioni (a 3'500'000 euro l'anno).

Il trasferimento dal Benfica - che ha ovviamente opposto resistenza - non è però stato semplice: i due club non hanno infatti trovato un accordo e così, per evitare beffe e perdite di tempo, i madrileni hanno pagato per intero la clausola rescissoria. I 126'000'000 di euro sborsati dall'Atletico fanno del fenomeno in erba il calciatore lusitano più "caro" della storia.