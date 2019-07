Nonno-Buffon, ancora tu? Un anno di Juve prima della pensione

TORINO (Italia) - Non aveva voglia di smettere con il calcio giocato né la possibilità di continuare al PSG. In soccorso di Gigi Buffon è però andata la (sua) Vecchia Signora. La Juventus ha infatti offerto al 41enne un contratto annuale e un posto nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Oggi il portiere rientrerà dalla porta principale in casa-Juve: sosterrà le visite mediche e poi apporrà il suo autografo in calce a un accordo per la prossima stagione. In bianconero, l'ex nazionale non sarà il titolare, ruolo nel quale reciterà Szczesny, ma "solo" un secondo di lusso. Però riprenderà possesso del suo vecchio armadietto in uno spogliatoio nel quale si muoverà da senatore. Il tutto prima del ritiro, questo sì definitivo, della prossima primavera.

A quel punto però Buffon non dovrà fare nuovamente i bagagli: un ufficio con il suo nome sulla porta è già pronto in sede...

Keystone (foto d'archivio)