Marcelo rifiuta l'alcol test: patente ritirata per un anno

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Disavventura per Marcelo, terzino brasiliano che si sta godendo un po' di relax nella sua Rio De Janeiro. Il 31enne, escluso dalla lista dei convocati per la Copa America, è stato fermato dalla polizia per un controllo mentre si trovava alla guida della sua auto. Ne dà notizia "O Globo".

Sollecitato dagli agenti a sottoporsi all'alcol test, il difensore del Real Madrid si è però rifiutato, preferendo pagare una multa di 2'934 R$, circa 750 franchi. Il comportamento è costato a Marcelo anche il ritiro della patente, che in Brasile non potrà guidare per un anno.

Keystone