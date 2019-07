Behrami-Sion anche per Lara Gut? «Lui ha detto la "S", lei la "I"»

SION - Trentaquattro anni compiuti da poco. Una carriera lunghissima e brillantissima, che l'ha portato a calcare con successo i prati di Italia, Inghilterra e Germania. E poi tante soddisfazioni con la maglia rossocrociata. Tutto ciò avrebbe potuto spingere Valon Behrami, il soggetto dell'articolo, a prendere in considerazione l'ipotesi di appendere le scarpe al chiodo. In fondo, concluso il matrimonio con l'Udinese e reduce da un infortunio importante (l'ultimo di una serie lunghissima), il centrocampista ticinese avrebbe avuto pure la "scusa" per mollare. E invece, tenace come sempre, ha scelto di allontanare di un paio d'anni almeno la propria data di scadenza e di assaggiare anche il calcio svizzero. Un pallone toccato solo a livello giovanile e, per un attimo a inizio avventura, a Lugano.

La nuova firma gli darà la possibilità di scrivere un altro capitolo della sua storia. Ma quanto influirà sulle possibilità e ambizioni del Sion?

«I vallesani hanno ingaggiato un giocatore vero, che ha grinta, temperamento, personalità ed esperienza - ha sottolineato Arno Rossini - Lo spogliatoio biancorosso ne trarrà di sicuro vantaggio. Il suo arrivo rinforzerà molto la squadra».

Stiamo parlando di un campione che, tuttavia, in carriera ha avuto numerosi infortuni. Stiamo parlando di un calciatore che si è lasciato alle spalle gli anni migliori.

«L'unica incognita in merito al trasferimento riguarda proprio le sue condizioni fisiche. Il Valon uomo sarà preziosissimo. Se i muscoli glielo permetteranno, sarà preziosissimo anche il Valon calciatore».

Per fare la differenza nel calcio svizzero, gli ultratrentenni devono possedere doti tecniche fuori dal comune o, almeno, stare benissimo. Behrami non ha mai avuto un piede fatato e, adesso, non è neppure al top in quanto a condizione...

«Dovrà adattarsi rapidamente al nostro campionato, che a livello di intensità è massacrante, è vero; ha però il carattere per farlo. Ha la stessa voglia e lo stesso spirito di quando aveva 16 anni. Sono convinto che darà un grande contributo. In tanti dei suoi ex allenatori hanno ammesso quanto Valon sia importante in una squadra. Sarà così anche al Tourbillon».

In campo non gli faranno sconti.

«Anzi, contro di lui giocheranno ancora più duro. Per questo dovrà essere pronto. Ha ottenuto un bel contratto, che penso sarà l'ultimo della carriera. Sono curioso di vedere come si comporterà, cosa riuscirà a fare».

Il Sion perché lo ha scelto? Per le sue caratteristiche tecniche e temperamentali o in quanto simbolo?

«Constantin apprezza i gladiatori, su questo non ci piove. Quindi il primo pensiero è di sicuro andato al Behrami calciatore. Poi... il presidente è molto bravo negli affari, è furbo, ha fiuto. Con Valon l'immagine e la visibilità del club cresceranno. Qualche sponsor in più potrà arrivare».

Sulla scelta di Sion ha probabilmente pesato anche il parere della Gut. Lara non ha forse partecipato alla trattativa, ma il fatto di saperla allenarsi lì vicino...

«Il "sì" a Constantin l'avranno detto insieme. Valon ha cominciato con la "S" e Lara ha chiuso in fretta l'accordo con la "I"».

Keystone (foto d'archivio)