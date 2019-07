Lo show di mamma-Rabiot è già iniziato: «Nessuno scenda dall'aereo, c'è una telecamera»

TORINO (Italia) - Con la famiglia Rabiot può succedere di tutto, sempre, e il suo arrivo a Torino ha coinciso con il primo show, quello di mamma Véronique.

La mamma di Adrien, che ricopre anche la funzione di agente, ha preteso che nessun giornalista fosse presente all'aeroporto di Torino per ricevere il giocatore al suo atterraggio. Nel momento però in cui tutti erano pronti a raggiungere il veicolo che avrebbe portato Rabiot alle consuete visite mediche, la focosa Véronique ha scorto una telecamera ai piedi dell'aereo.



A quel punto la donna ha impedito a tutti di uscire dall'aereo finché non fosse sparita la telecamera. In realtà però era stata la Juventus a inviare il proprio cameramen per documentare il primo giorno di Rabiot in bianconero, ma Véronique non ci ha creduto. Così la "troupe" del francese ha dovuto aspettare che il ds del club, Fabio Paratici, telefonasse alla donna per confermare l'informazione di modo che finalmente potessero scendere tutti quanti dall'aereo.

#Gallo( journaliste présent à l'aéroport): "Mme Rabiot ne voulait AUCUN média sur la piste d'atterrissage. Elle a vu une caméra à l'extérieur et à bloqué tout le monde dans l'avion pendant 10 min. #Paratici a du lui téléphoner pour lui dire que c'était le cameraman de la Juve" 😭 pic.twitter.com/5kaAMbhtuT — Zorro ⚡ (@zorro270) July 1, 2019

