Tami è carico: «Tornare ad allenare? Anche se il Basilea bussasse alla mia porta resterei qui»

MURI - Nella giornata odierna ha avuto luogo nel Canton Berna la conferenza stampa di presentazione di Pierluigi Tami, il quale è stato nominato dall'ASF quale nuovo direttore delle squadre nazionali.

Il ticinese - che ha vinto il ballottaggio con altri tre candidati, ovvero Martin Andermatt, Peter Knäbel e Alain Sutter - ricoprirà dunque la funzione di responsabile della Nazionale A e dell’Under 21 e collaborerà di conseguenza con Mauro Lustrinelli e Vladimir Petkovic. «Nella mia carriera da sportivo ho ricoperto un po' tutti i ruoli nel calcio, prima come giocatore e in seguito da allenatore. Per questo motivo penso di essere in grado di poter aiutare con la mia esperienza le squadre nazionali», sono state le parole di Tami. «Non voglio grandi rivoluzioni, anche perché attualmente le nostre nazionali si stanno comportando bene, ma prima di parlare della mia visione e degli obiettivi a lungo termine, sarà importante nei prossimi mesi conoscere alla perfezione tutto l'ambiente. Non vedo l'ora di iniziare, è una sfida molto importante».

Il contratto di Tami inizia il Primo agosto e avrà una durata di almeno due anni. Ma ce la farà il tecnico a resistere nuovamente alla tentazione del campo? Ricordiamo che nella sua lunga carriera da coach professionista - dal 1999 al 2018 - il tecnico ha allenato Locarno, Lugano, Grasshoppers, le selezioni nazionali U17, U18 e U21 e con quest'ultima rappresentativa era arrivato anche in finale degli Europei, risultato che era valso alla Nazionale la qualificazione alle Olimpiadi del 2012. «Non sarà un problema non ricoprire più la carica dell'allenatore. Voglio concentrarmi pienamente su questa esperienza e anche se il Basilea dovesse bussare alla mia porta resterei qui. Sono convinto che in futuro la nostra Nazionale maggiore porterà ancora più entusiasmo e soddisfazione(...)».