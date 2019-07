Marc Janko si ritira: «Il giorno è arrivato... È stato un viaggio incredibile»

LUGANO - Marc Janko appende le scarpe al chiodo. Giunto in scadenza di contratto con il Lugano - dove era arrivato nel febbraio 2018 -, l'attaccante 36enne ha deciso di chiudere la propria carriera da professionista. Con i bianconeri, nell'ultimo anno e mezzo, ha giocato complessivamente 23 partite (3 gol).

«Il giorno è arrivato... non posso che dire grazie per gli ultimi 16 anni. È stato un viaggio incredibile ed eccitante. Grazie a tutti per il supporto, la simpatia e i tanti messaggi d'affetto», ha scritto Janko in un messaggio sui social.

Nella sua lunga carriera il Cobra ha vinto sette campionati: tre in Austria con il Red Bull Salisburgo, uno in Portogallo col Porto, uno in Olanda col Twente e due in Svizzera con la maglia del Basilea. Con la Nazionale austriaca ha disputato 68 partite condite da ben 28 gol.