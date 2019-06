«CR7 via dal Real? La sua cessione ha fatto tutti felici»

MADRID (Spagna) - Manca al Real in zona gol e a livello di leadership - non potrebbe essere altrimenti -, ma in fondo la sua cessione alla Juve ha reso felici tutte le parti coinvolte. Questo, in sintesi, il pensiero di Toni Kroos, centrocampista tedesco che, parlando a Sport Bild, è tornato sul rumoroso trasferimento di CR7 alla Vecchia Signora, vero botto di mercato della scorsa estate.

«Sarebbe strano se non si sentisse la sua mancanza, CR7 ha deciso molte partite da solo con le sue giocate, ma voleva una nuova esperienza e il Real ci ha guadagnato tanti soldi. Il suo trasferimento faceva felici tutti», ha detto Kroos. Fatto sta che i Blancos hanno vissuto una stagione con parecchie ombre, col campionato vinto dal Barcellona e la Champions sfumata già agli ottavi contro i giovani terribili dell'Ajax.

Dopo l’argomento Cristiano Ronaldo, Kroos ha parlato anche del proprio futuro. A 29 anni il centrocampista ha ancora fame di successi, ma guardando al futuro non prevede una carriera "infinita" o condita da esperienze extra-europee. «Il mio contratto col Real scade nel 2023, allora avrò 33 anni e potrebbe essere un buon momento per appendere le scarpe al chiodo. Arrivati a quel punto potrò scegliere se continuare o meno. Quel che è certo è che non giocherà mai negli USA, in Cina o in Qatar. Questo lo escludo».