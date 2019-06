Mourinho brutale: «Newcastle? No, non lotto per l’ottavo posto»

NEWCASTLE UPON TYNE (GBR) - Dopo l'addio di Rafa Benitez, il quale non ha trovato un accordo per il rinnovo, il Newcastle - reduce da una stagione in Premier chiusa al 13esimo posto - è alla ricerca di un nuovo mister. Oltre ad ipotesi sicuramente percorribili come Garry Monk e Gennaro Gattuso (tra i favoriti stando alla stampa britannica), per la panchina dei Magpies c'era anche la suggestione José Mourinho.

Lo SpecialOne, senza tanti giri di parole, ha però stroncato sul nascere i sogni dei tifosi in un'intervista a "The Coaches' Voice": «Ho un bisogno patologico di competere per vincere - ha detto il sempre ambizioso Mourinho, reduce dalle esperienze con United, Chelsea e Real dopo i trionfi all'Inter - Se una squadra ha l'obiettivo di raggiungere l'ottavo o il nono posto... non fa per me. Devo sentire la sensazione di poter vincere, se poi non ci dovessi riuscire sarebbe solo un mio problema con il club e i giocatori».

KEYSTONE/AP (Alastair Grant)