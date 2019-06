Buffon-bis, la Juve pensa al clamoroso ritorno: un anno come “secondo” prima di fare il dirigente

TORINO (Italia) - Una notizia che fa rumore, un’indiscrezione che suscita reazioni contrastanti tra i tifosi: la Juve sta pensando molto seriamente al clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Non in giacca e cravatta come dirigente, come si immaginava dopo il suo addio alla Vecchia Signora un anno fa, ma ancora come portiere pronto a difendere la porta bianconera.

Chiusa la sua parentesi al PSG (un anno tra luci e ombre), il 41enne non ha infatti nessuna intenzione di ritirarsi. Se in queste settimane Buffon ha ricevuto offerte un po' da tutto il mondo - Porto, Leeds e Fluminense per citarne alcune -, è anche vero che certi amori non finiscono mai. E allora ecco che sta prendendo forma il Buffon-bis, con Agnelli che, stando alla stampa italiana, avrebbe proposto a Gigi di fare da secondo a Szczesny per una stagione prima di iniziare la carriera da dirigente.

L'ipotesi c'è, mentre la trattativa - con stipendio adeguato al nuovo ruolo da vice - va portata avanti concretamente. La sensazione è che si possa arrivare senza troppi intoppi ad un'intesa. E Perin? Out almeno sino a ottobre dopo l'operazione alla spalla, il 26enne - chiuso dal polacco - vorrebbe più spazio per tornare a vivere un campionato da vero protagonista anche in chiave Nazionale. La Roma, in cerca di un numero 1, ci pensa.