«Neymar vive di fama, sembra una popstar»

PARIGI (Francia) - Attualmente ai box per un infortunio alla caviglia, Neymar non può aiutare il suo Brasile nella Copa America e in questo periodo ha fatto parlare di sé solo per i rumors di mercato e le note vicende extra-calcistiche (accuse di stupro ed evasione fiscale). Sul talento verdeoro del PSG, che in molti vorrebbero rivedere con la maglia del Barcellona, ha detto la sua Eduardo Gonçalves de Andrade, per tutti Tostão, attaccante campione del mondo nel Brasile del 1970.

«Neymar in carriera ha spesso avuto un comportamento irresponsabile: vive di fama - ha spiegato in un'intervista a "El Pais" - È arrivato molto in alto, sembra una popstar e tutto questo è stato un male per il suo rendimento in campo. Ovviamente non è l'unico, ma sono le scelte di tanti giovani. Ci sono altre persone famose, giocatori di calcio o meno, che hanno un comportamento simile. Messi invece è un'eccezione. La maggior parte conduce una vita irresponsabile, piena di problemi».

Dopo le critiche, anche una carezza: «Neymar ha un grande talento ed è un giocatore spettacolare, ma non ha la regolarità di Messi e CR7. Ora spero possa davvero tornare al Barcellona, se lo farà potrà di nuovo esprimersi ad alto livello».

KEYSTONE/EPA (YOAN VALAT)