Sorridono Algeria, Senegal e Marocco

CAIRO (Egitto) - Terza giornata di sfide alla Coppa D'Africa, dove quest'oggi si sono visti i successi di Marocco (1-0 sulla Namibia), Senegal (2-0 sulla Tanzania) e Algeria (2-0 sul Kenya).

Il Marocco, nel suo match d'esordio nel girone D, ha piegato 1-0 la Namibia grazie all'autorete di Keimuine all'89'.

Più brillante l'entrata in materia del Senegal (girone C), che grazie alle reti di Keita Balde (28') e Diatta (64') ha superato piuttosto agevolmente la Tanzania. In serata, sempre per il Gruppo C, c'è stato il successo dell'Algeria sul Kenya con le reti firmate nel primo tempo da Bounedjah (rigore al 34') e Mahrez (43').

KEYSTONE/AP (Hassan Ammar)